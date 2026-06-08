O Vale do Paraíba registrou em 2026 o mês de abril com mais mortes em acidentes de trânsito dos últimos nove anos. Os 37 óbitos no quarto mês deste ano superaram todos os outros meses de abril desde 2017. Nesse período, o abril mais mortal havia sido registrado em 2023, com 31 mortes.
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Abril de 2026 também é o mês do ano com mais mortes, superando março, que registrou 34 óbitos em acidentes de trânsito.
Na série histórica do Infosiga, plataforma do governo estadual sobre o trânsito, abril de 2026 se tornou o terceiro abril com mais óbitos desde 2015, quando os acidentes começaram a ser analisados. Os outros são abril de 2016 (49 mortes) e abril de 2015 (38).
Na comparação com abril de 2025, mês com 24 mortes em acidentes no Vale, abril de 2026 (37) representou um crescimento de 54% na mortalidade.
Isso aconteceu mesmo com a queda no acumulado do ano, com 117 óbitos no primeiro quadrimestre de 2026 contra 128 em igual intervalo do ano passado, um recuo de 8,59%.
O índice de sinistros com vítimas não fatais também caiu 19,41% na mesma base de comparação: 1.665 ocorrências contra 2.066 de janeiro a abril de 2025.
Motociclistas
O principal motivo da alta letalidade no trânsito em abril foi o aumento das mortes de motociclistas. Segundo o Infosiga, a região teve 19 acidentes fatais com motos em abril de 2026 contra 8 no mesmo mês do ano passado, um aumento de 137,50%.
No quadrimestre, morreram 66 motociclistas contra 47 no mesmo período do ano passado, um salto de 40,43%. O ano já é o mais mortal para motociclistas na região em toda a série histórica do governo estadual, que começa em 2015.
Os 66 motociclistas mortos representaram 56,41% do total de 117 óbitos no trânsito do Vale. Trata-se de uma ligeira queda ante o percentual do primeiro trimestre, que foi de 58,75%.
Comparação
O número de mortes é o maior da série histórica do Infosiga para o primeiro quadrimestre, superando até mesmo os quatro primeiros meses de 2015, até então o ano com mais mortes em acidentes de trânsito na região, com 417.
Naquele ano, 53 motociclistas perderam a vida na região, representando 38% do total de 139 óbitos para o período.
Depois de 2015, a morte de motociclistas caiu para 31 no primeiro quadrimestre de 2017, o período com menos acidentes fatais envolvendo motos da série histórica para os quatro primeiros meses.
Nos anos seguintes, o número de motociclistas subiu e chegou a 53 em 2022 e em 2024, caindo para 47 no ano passado, mas voltando a subir em 2026 para 66, recorde da série histórica.
Cidades
As cidades com mais mortes no trânsito entre janeiro e abril de 2026 foram São José dos Campos (24 óbitos), Taubaté (19), Jacareí (10), Ubatuba (9), Pindamonhangaba (8), Caçapava (7), Lorena (6) e Caraguatatuba (6).
São José dos Campos aumentou os óbitos no trânsito em 9% no acumulado deste ano: 24 mortes contra 22 ocorrências de janeiro a abril de 2025.
Taubaté aumentou 26%, com 19 mortes contra 15 no ano passado. Em Jacareí, os óbitos variaram de 9 para 10.