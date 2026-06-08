O Vale do Paraíba registrou em 2026 o mês de abril com mais mortes em acidentes de trânsito dos últimos nove anos. Os 37 óbitos no quarto mês deste ano superaram todos os outros meses de abril desde 2017. Nesse período, o abril mais mortal havia sido registrado em 2023, com 31 mortes.

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Abril de 2026 também é o mês do ano com mais mortes, superando março, que registrou 34 óbitos em acidentes de trânsito.