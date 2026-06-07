As sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte lideram a violência no Vale do Paraíba em 2026, com a maior quantidade de vítimas de homicídio. Elas superam os municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional.
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De janeiro a abril de 2026, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), as duas sub-regiões registraram 51 vítimas de homicídio, o que corresponde a 50,50% do total de mortes da região, que teve 101 óbitos nos quatro primeiros meses do ano.
As sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté registraram 40 mortes em homicídios no mesmo período, 39,60% do total do Vale.
No entanto, enquanto as sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte concentram 27% da população da região, com 707,2 mil pessoas, as sub-regiões de São José e Taubaté têm 68% dos habitantes do Vale, com 1,77 milhão de moradores.
Atualmente, a sub-região de Guaratinguetá (9 cidades) lidera com 26 vítimas de homicídio (25,74% do Vale), enquanto a sub-região do Litoral Norte (4 cidades) aparece em segundo, com 25 mortes e 24,75% da totalidade – apenas Caraguatatuba registrou 16 mortes em quatro meses.
A sub-região de São José dos Campos (8 cidades) registra 23 homicídios e 22,77% do total do Vale, enquanto a sub-região de Taubaté (10 cidades) tem 17 mortes e 16,83% do total da região. Para fechar, a sub-região do Vale Histórico (8 cidades) tem 10 homicídios e 9,90% do Vale.
Cidades
Entre as 10 cidades do Vale com mais homicídios de janeiro a abril, seis estão nas sub-regiões do Vale da Fé, Vale Histórico e Litoral Norte. As cidades de Caraguatatuba (16 mortes), Ubatuba (5), Lorena (8), Cachoeira Paulista (5), Guaratinguetá (5) e Cruzeiro (8) concentram 46% dos crimes violentos cometidos no Vale em 2026, com 47 vítimas.
Por sua vez, quatro cidades das sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté têm 33 mortes e 32,67% da totalidade da região. Estão nesse grupo os municípios de São José dos Campos (14 mortes), Caçapava (5), Pindamonhangaba (7) e Taubaté (7).
No ranking geral da região, Caraguatatuba lidera com 16 vítimas de homicídio em 2026, seguida de São José dos Campos (14), Cruzeiro (8), Lorena (8), Pindamonhangaba (7) e Taubaté (7).
Crime violento
Os números mostram que o crime contra a vida ‘migrou’ das cidades maiores para as de médio e pequeno porte na região, com esses municípios aumentando cada vez mais a participação no total de assassinatos registrados no Vale, região com mais mortes no interior do estado.
Em resposta anterior a OVALE, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Vale é impactado pela disputa territorial entre facções criminosas do país, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), de São Paulo, e o CV (Comando Vermelho), do Rio de Janeiro.
"E isso é um reflexo da proximidade com o Rio de Janeiro. Isso é o crime organizado tentando, com as facções criminosas do Rio de Janeiro, ingressar no território de São Paulo e a contenção da facção hegemônica de São Paulo. É o Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigo dos Amigos contra o PCC. Eles tentam entrar no território paulista e são contidos, mas aí tem disputa pelos pontos de drogas", afirmou Tarcísio.
"É por isso que os índices de homicídios no Vale do Paraíba são muito maiores do que no restante do estado todo. Há uma hegemonia de uma facção no estado todo [PCC] e há uma disputa no Vale do Paraíba. Por isso que eu falo, o tráfico de drogas é uma coisa muito séria, muito grave, e precisa ser combatido", completou o governador.