As sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte lideram a violência no Vale do Paraíba em 2026, com a maior quantidade de vítimas de homicídio. Elas superam os municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional.

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De janeiro a abril de 2026, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), as duas sub-regiões registraram 51 vítimas de homicídio, o que corresponde a 50,50% do total de mortes da região, que teve 101 óbitos nos quatro primeiros meses do ano.