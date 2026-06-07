A GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro prendeu um homem procurado pela Justiça durante ações nos bairros da cidade, entre às 19h de sábado (6) e 7h deste domingo (7). Nesse período, as equipes intensificaram o patrulhamento preventivo e ostensivo em diferentes regiões da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma das principais ações ocorreu durante uma operação de saturação realizada na Praça da Bíblia. Ao todo, 35 pessoas foram abordadas, sendo 18 homens e 17 mulheres.