A GCM (Guarda Civil Municipal) de Cruzeiro prendeu um homem procurado pela Justiça durante ações nos bairros da cidade, entre às 19h de sábado (6) e 7h deste domingo (7). Nesse período, as equipes intensificaram o patrulhamento preventivo e ostensivo em diferentes regiões da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Uma das principais ações ocorreu durante uma operação de saturação realizada na Praça da Bíblia. Ao todo, 35 pessoas foram abordadas, sendo 18 homens e 17 mulheres.
Durante as averiguações, os agentes identificaram um indivíduo com mandado de prisão em aberto, que foi detido e conduzido à Seccional de Polícia. Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão e deu prosseguimento aos procedimentos legais.
Ainda durante a operação, um veículo Volkswagen Gol que apresentava irregularidades foi localizado e recolhido ao pátio municipal.
Rondas no centro e nos bairros
Durante o plantão, os agentes realizaram rondas pelo centro comercial, bairros residenciais e locais de grande circulação de pessoas, com o objetivo de reforçar a segurança pública, prevenir delitos e prestar apoio à população.
Na Rodoviária Municipal, a equipe efetuou atendimentos aos usuários, fiscalização das instalações e orientações para garantir a ordem no terminal. No bairro Pontilhão, foram realizadas quatro abordagens, sendo que, após consultas aos sistemas e verificação de documentos, nenhuma irregularidade foi constatada.
Além das ações preventivas, a Guarda Civil Municipal também atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego nas proximidades do Hospital Regional. A equipe realizou a mediação da situação, encerrando o conflito e restabelecendo a tranquilidade no local.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública destacou o empenho das equipes envolvidas nas ações e ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança para os resultados obtidos durante o plantão.