09 de junho de 2026
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RODOVIA

Acidente na Dutra em Pinda deixa ferido; lentidão passa de 10 km

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Xandu Alves/OVALE
Fila de veículos na Via Dutra, no sentido São Paulo
Fila de veículos na Via Dutra, no sentido São Paulo

Um acidente na rodovia Presidente Dutra em Pindamonhangaba, na tarde deste domingo (7), deixou ao menos uma pessoa ferida.

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O sinistro ocorreu na altura do km 96, na pista sentido São Paulo, durante o movimento de retorno do feriado prolongado de Corpus Christi, com tráfego intenso na Via Dutra.

A vítima foi atendida e imobilizada no local por equipe de socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dela e nem sobre a dinâmica do acidente.

O congestionamento passou de 10 quilômetros na pista sentido São Paulo por volta das 14h, com a fila de veículo praticamente parada desde a praça de pedágio de Moreira César.

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