Um acidente na rodovia Presidente Dutra em Pindamonhangaba, na tarde deste domingo (7), deixou ao menos uma pessoa ferida.
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O sinistro ocorreu na altura do km 96, na pista sentido São Paulo, durante o movimento de retorno do feriado prolongado de Corpus Christi, com tráfego intenso na Via Dutra.
A vítima foi atendida e imobilizada no local por equipe de socorro. Não há informações sobre o estado de saúde dela e nem sobre a dinâmica do acidente.
O congestionamento passou de 10 quilômetros na pista sentido São Paulo por volta das 14h, com a fila de veículo praticamente parada desde a praça de pedágio de Moreira César.