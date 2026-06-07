Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A jovem Ana Beatriz, 18 anos, foi encontrada com vida após ter desaparecido na noite da última sexta-feira (5), em São José dos Campos.

A mãe da jovem informou que encontrou a filha após receber uma mensagem. “Ela acabou de ser encontrada”, disse a mãe.

A família não deu mais detalhes do local em que Ana Beatriz foi encontrada. A mãe disse que ela está bem, apenas “um pouco abalada”.

A jovem havia sido vista pela última vez em um bar, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José. No local, ela teria se envolvido em uma discussão com o ex-namorado.