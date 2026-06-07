Fim da angústia.
A jovem Ana Beatriz, 18 anos, foi encontrada com vida após ter desaparecido na noite da última sexta-feira (5), em São José dos Campos.
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A mãe da jovem informou que encontrou a filha após receber uma mensagem. “Ela acabou de ser encontrada”, disse a mãe.
A família não deu mais detalhes do local em que Ana Beatriz foi encontrada. A mãe disse que ela está bem, apenas “um pouco abalada”.
A jovem havia sido vista pela última vez em um bar, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José. No local, ela teria se envolvido em uma discussão com o ex-namorado.
Após o desentendimento, Ana Beatriz deixou o local a pé e, pouco depois, aceitou carona na garupa da motocicleta de um rapaz desconhecido. Desde então, ela não havia feito mais contato com a família.