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FAMÍLIA ENCONTROU

Após desaparecer, Ana Beatriz é localizada com vida em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo pessoal
Ana Beatriz estava desaparecida desde a noite de sexta
Ana Beatriz estava desaparecida desde a noite de sexta

Fim da angústia.

A jovem Ana Beatriz, 18 anos, foi encontrada com vida após ter desaparecido na noite da última sexta-feira (5), em São José dos Campos.

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A mãe da jovem informou que encontrou a filha após receber uma mensagem. “Ela acabou de ser encontrada”, disse a mãe.

A família não deu mais detalhes do local em que Ana Beatriz foi encontrada. A mãe disse que ela está bem, apenas “um pouco abalada”.

A jovem havia sido vista pela última vez em um bar, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José. No local, ela teria se envolvido em uma discussão com o ex-namorado.

Após o desentendimento, Ana Beatriz deixou o local a pé e, pouco depois, aceitou carona na garupa da motocicleta de um rapaz desconhecido. Desde então, ela não havia feito mais contato com a família.

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