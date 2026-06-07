Um grave acidente envolvendo motocicletas mobilizou equipes de resgate na madrugada deste domingo (7), no km 166 da rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (Rio-Santos), nas proximidades da ponte da Praia de Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta de 1h30 e envolveu inicialmente duas motocicletas em um impacto de grande intensidade. Quando policiais militares chegaram ao local, os veículos já haviam sido retirados da pista por familiares e populares.