Um grave acidente envolvendo motocicletas mobilizou equipes de resgate na madrugada deste domingo (7), no km 166 da rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (Rio-Santos), nas proximidades da ponte da Praia de Camburi, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.
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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta de 1h30 e envolveu inicialmente duas motocicletas em um impacto de grande intensidade. Quando policiais militares chegaram ao local, os veículos já haviam sido retirados da pista por familiares e populares.
As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encontraram pelo menos quatro vítimas no cenário inicial da ocorrência. Uma delas sofreu amputação traumática de um membro inferior, enquanto outra apresentou fratura exposta na perna.
Uma terceira vítima teve escoriações pelo corpo e estava consciente e orientada. Já uma quarta pessoa foi projetada para uma ribanceira às margens da rodovia, sendo removida do local antes da avaliação completa das equipes de resgate.
Para o atendimento, foram mobilizadas quatro viaturas de resgate e socorro. Durante o gerenciamento da ocorrência, um segundo acidente foi registrado. Uma motocicleta colidiu contra a lateral traseira de uma ambulância, causando danos materiais ao veículo de emergência. Apesar do impacto, nenhum profissional ficou ferido.
O motociclista envolvido na colisão secundária tornou-se a quinta vítima da ocorrência e também precisou de atendimento médico. As vítimas são três homens e duas mulheres, entre 18 e 37 anos, e todas foram encaminhadas em estado de urgência ao Hospital de Clínicas de São Sebastião para avaliação e tratamento especializado.
Segundo a Polícia Civil, os condutores realizaram o teste do bafômetro e apenas uma das envolvidas apresentou índice de álcool acima do limite permitido pela legislação. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelas autoridades.
O estado de saúde atualizado das vítimas não havia sido divulgado até a publicação desta reportagem.