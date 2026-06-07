O retorno do feriado prolongado de Corpus Christi começou com tráfego intenso e pontos de lentidão na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na manhã deste domingo (7).
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O movimento de descida da serra, no sentido Taubaté, começou a se intensificar por volta das 11h, horário já previsto como o início do pico de movimentação pelas autoridades de trânsito.
Fluxo intenso
De acordo com as primeiras informações, o fluxo é lento, principalmente na saída de Campos do Jordão e nos primeiros trechos de descida. Apesar do volume de veículos, não há registro de acidentes na rodovia, apenas a presença de alguns veículos parados ao longo do acostamento da estrada devido a panes mecânicas.
Movimentação recorde
O movimento reflete o fluxo turístico na região. A expectativa é que Campos do Jordão tenha recebido cerca de 350 mil turistas nos últimos dias, com cerca de 188,2 mil veículos na SP-123.
A tendência é que o trânsito permaneça lento e com retenções ao longo de toda a tarde deste domingo. A recomendação aos motoristas que estão iniciando a descida é redobrar a atenção, manter a distância de segurança e checar as condições mecânicas do veículo antes de pegar a estrada.