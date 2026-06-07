09 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HORÁRIO DE PICO

Volta do feriado tem tráfego intenso na SP-123, sentido Taubaté

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Previsão é de que 188,2 mil veículos cruzem a via até o fim do feriado
Previsão é de que 188,2 mil veículos cruzem a via até o fim do feriado

O retorno do feriado prolongado de Corpus Christi começou com tráfego intenso e pontos de lentidão na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na manhã deste domingo (7).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O movimento de descida da serra, no sentido Taubaté, começou a se intensificar por volta das 11h, horário já previsto como o início do pico de movimentação pelas autoridades de trânsito.

Fluxo intenso

De acordo com as primeiras informações, o fluxo é lento, principalmente na saída de Campos do Jordão e nos primeiros trechos de descida. Apesar do volume de veículos, não há registro de acidentes na rodovia, apenas a presença de alguns veículos parados ao longo do acostamento da estrada devido a panes mecânicas.

Movimentação recorde

O movimento reflete o fluxo turístico na região. A expectativa é que Campos do Jordão tenha recebido cerca de 350 mil turistas nos últimos dias, com cerca de 188,2 mil veículos na SP-123.

A tendência é que o trânsito permaneça lento e com retenções ao longo de toda a tarde deste domingo. A recomendação aos motoristas que estão iniciando a descida é redobrar a atenção, manter a distância de segurança e checar as condições mecânicas do veículo antes de pegar a estrada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários