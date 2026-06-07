O retorno do feriado prolongado de Corpus Christi começou com tráfego intenso e pontos de lentidão na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na manhã deste domingo (7).

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O movimento de descida da serra, no sentido Taubaté, começou a se intensificar por volta das 11h, horário já previsto como o início do pico de movimentação pelas autoridades de trânsito.

Fluxo intenso