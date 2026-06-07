Uma colisão envolvendo três motocicletas mobilizou equipes de resgate no km 166 da Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (Rio-Santos), nas proximidades da ponte na Praia de Camburi, em São Sebastião. O acidente ocorreu por volta de 1h30 da madrugada deste domingo (7).
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De acordo com o boletim de ocorrência, houve uma colisão de grande impacto. Quando os policiais militares chegaram ao local, os veículos já haviam sido retirados da pista por populares e familiares.
A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já realizava o atendimento médico aos envolvidos, que foram hospitalizados em estado grave, um deles com risco de perda de membro inferior.
Os condutores foram submetidos a testes de etilômetro (bafômetro) e apenas uma das envolvidas apresentou limite de álcool acima do permitido. O caso foi registrado como crime consumado de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Todos os envolvidos foram devidamente qualificados na ocorrência, sendo que as vítimas permaneceram no hospital recebendo atendimento médico.