Uma colisão envolvendo três motocicletas mobilizou equipes de resgate no km 166 da Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rêgo (Rio-Santos), nas proximidades da ponte na Praia de Camburi, em São Sebastião. O acidente ocorreu por volta de 1h30 da madrugada deste domingo (7).

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De acordo com o boletim de ocorrência, houve uma colisão de grande impacto. Quando os policiais militares chegaram ao local, os veículos já haviam sido retirados da pista por populares e familiares.