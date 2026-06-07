09 de junho de 2026
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Carro roubado no RJ é recuperado no Vale; suspeito é preso

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso conduzindo um carro roubado em Roseira. A prisão ocorreu por volta das 20h50 de sexta-feira (6), após abordagem de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na rodovia Rodophiano de Barros.

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Em consulta aos sistemas, constatou-se que o veículo era produto de roubo no município do Rio de Janeiro (RJ). O condutor foi conduzido ao plantão local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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