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OPORTUNIDADE

Feira de empregabilidade oferece 500 vagas de emprego em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Feira de empregabilidade em Taubaté reúne 500 vagas de emprego
Feira de empregabilidade em Taubaté reúne 500 vagas de emprego

Quem reside em Taubaté e região e está à procura de recolocação no mercado de trabalho pode participar de uma feira de empregabilidade que visa preencher 500 vagas. O evento acontece na próxima quarta-feira (10) e contará com a presença de agências de emprego e estágio, além de empresas parceiras.

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A feira

A iniciativa, organizada pela Faculdade Anhanguera, é gratuita e aberta ao público, com oportunidades em diversas áreas e modalidades de contratação para pessoas com diferentes formações e níveis de experiência.

No local, serão realizadas as primeiras etapas de processos seletivos, conectando diretamente quem busca emprego a empregadores.

Como participar

Interessados devem comparecer portando um documento de identidade original com foto e cópias impressas do currículo atualizado para distribuição entre as empresas.

A feira acontecerá das 9h às 17h na Faculdade Anhanguera, na avenida Charles Schneider, nº 585, Parque Senhor do Bonfim, Taubaté.

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