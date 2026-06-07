Quem reside em Taubaté e região e está à procura de recolocação no mercado de trabalho pode participar de uma feira de empregabilidade que visa preencher 500 vagas. O evento acontece na próxima quarta-feira (10) e contará com a presença de agências de emprego e estágio, além de empresas parceiras.

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A feira

A iniciativa, organizada pela Faculdade Anhanguera, é gratuita e aberta ao público, com oportunidades em diversas áreas e modalidades de contratação para pessoas com diferentes formações e níveis de experiência.