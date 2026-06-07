Quem vai pegar a estrada no retorno do feriado prolongado de Corpus Christi deve se preparar para enfrentar trânsito pesado nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte neste domingo (7) e na manhã de segunda-feira (8).
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Para evitar congestionamentos, a recomendação é viajar em horários de menor circulação. Hoje, os melhores períodos na estrada devem ser entre 0h e 7h e das 22h à meia-noite.
Confira a previsão de horários de pico por rodovia:
Via Dutra (BR-116)
São esperados 299 mil veículos ao longo do dia, com movimentação mais intensa entre 11h e 12h e entre 15h e 16h.
Rio-Santos (BR-101)
Previsão de circulação de quase 50 mil veículos hoje, com pico de tráfego entre 11h e 12h.
Rodovia dos Tamoios
O fluxo no sentido São José dos Campos fica intenso a partir das 8h (com pico também concentrado após as 11h). Na segunda-feira, o movimento continua pesado entre 6h e 12h.
Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto
O tráfego fica mais carregado neste domingo e contínuo entre 10h e 22h.
Orientações
Há previsão de neblina densa na madrugada e nas primeiras horas da manhã, o que reduz a visibilidade em trechos de serra e de vale. Motoristas devem ficar atentos e seguir as recomendações de segurança usuais, como diminuir a velocidade e usar faróis baixos.
As concessionárias operam com frotas extras de guinchos e equipes de monitoramento ampliadas para agilizar o atendimento em caso de panes ou acidentes.