09 de junho de 2026
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HORÁRIOS DE PICO

Volta do feriado promete tráfego intenso em rodovias do Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rodovias devem ter tráfego intenso a partir das 11h deste domingo
Rodovias devem ter tráfego intenso a partir das 11h deste domingo

Quem vai pegar a estrada no retorno do feriado prolongado de Corpus Christi deve se preparar para enfrentar trânsito pesado nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte neste domingo (7) e na manhã de segunda-feira (8).

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Para evitar congestionamentos, a recomendação é viajar em horários de menor circulação. Hoje, os melhores períodos na estrada devem ser entre 0h e 7h e das 22h à meia-noite.

Confira a previsão de horários de pico por rodovia:

Via Dutra (BR-116)

São esperados 299 mil veículos ao longo do dia, com movimentação mais intensa entre 11h e 12h e entre 15h e 16h.

Rio-Santos (BR-101)

Previsão de circulação de quase 50 mil veículos hoje, com pico de tráfego entre 11h e 12h.

Rodovia dos Tamoios

O fluxo no sentido São José dos Campos fica intenso a partir das 8h (com pico também concentrado após as 11h). Na segunda-feira, o movimento continua pesado entre 6h e 12h.

Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto

O tráfego fica mais carregado neste domingo e contínuo entre 10h e 22h.

Orientações

Há previsão de neblina densa na madrugada e nas primeiras horas da manhã, o que reduz a visibilidade em trechos de serra e de vale. Motoristas devem ficar atentos e seguir as recomendações de segurança usuais, como diminuir a velocidade e usar faróis baixos.

As concessionárias operam com frotas extras de guinchos e equipes de monitoramento ampliadas para agilizar o atendimento em caso de panes ou acidentes.

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