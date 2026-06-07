Quem vai pegar a estrada no retorno do feriado prolongado de Corpus Christi deve se preparar para enfrentar trânsito pesado nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte neste domingo (7) e na manhã de segunda-feira (8).

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Para evitar congestionamentos, a recomendação é viajar em horários de menor circulação. Hoje, os melhores períodos na estrada devem ser entre 0h e 7h e das 22h à meia-noite.