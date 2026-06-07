Um levantamento mostra que, além de objetos comuns, coisas inusitadas são esquecidas durante viagens em carros de aplicativo. Aparelhos elétricos, dinheiro, comida e relíquias de família acabam ficando para trás na correria do dia a dia.
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Itens esquecidos
A Uber divulgou um estudo realizado anualmente pela plataforma e revelou que o comportamento de perda varia com o dia da semana.
Bolos e tênis são mais esquecidos aos sábados e domingos. Sacolas, óculos e guarda-chuvas lideram nos dias úteis, sendo a sexta-feira e o sábado à noite os períodos com maior volume de ocorrências.
Os dez itens mais esquecidos no Brasil são:
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celulares/câmeras;
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mochilas/bolas/malas;
chaves;
carteiras;
óculos;
fones de ouvido/caixas de som;
passaportes;
roupas;
notebooks;
dinheiro.
A cidade de Três Lagoas (MS) é a campeã em objetos deixados nos veículos. Na sequência, Itumbiara (GO) e Catalão (GO). O estado de Goiás concentra quatro das dez cidades listadas. Teófilo Otoni (MG), Patos (PB), Rondonópolis (MT), Guarapuava (PR), Rio Verde (GO), Tangará da Serra (MT) e Caldas Novas (GO).
O relatório aponta esquecimentos curiosos divididos por categorias:
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Alimentos: uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras, um barril de chope de 50 litros.
Eletrodomésticos: liquidificadores, cafeteiras elétricas e airfryers.
Objetos pessoais e saúde: O pé de galo da avó de um usuário, aparelhos auditivos, a parte inferior de uma dentadura e um dente humano.
Grandes volumes: ventilador de pé e uma televisão de 55 polegadas.
Artigos profissionais e esportivos: O quepe de um piloto de avião, um cassetete de segurança, dois berimbaus, troféus de karatê e de "rei da praia", além de uma única peça de dominó.
Como recuperar itens perdidos
A empresa alerta que tudo o que é esquecido pode ser recuperado. O usuário deve acionar o recurso "encontrar objeto perdido" no próprio aplicativo e contatar o motorista para informar o esquecimento, combinar a retirada e reaver o objeto.
Se o item perdido for o celular com o aplicativo instalado, é possível acessar o site help.uber.com.