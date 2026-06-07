Um levantamento mostra que, além de objetos comuns, coisas inusitadas são esquecidas durante viagens em carros de aplicativo. Aparelhos elétricos, dinheiro, comida e relíquias de família acabam ficando para trás na correria do dia a dia.

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Itens esquecidos

A Uber divulgou um estudo realizado anualmente pela plataforma e revelou que o comportamento de perda varia com o dia da semana.