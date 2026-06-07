09 de junho de 2026
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Dentadura e pé de galo; veja o que já esqueceram no Uber

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Uber
Plataforma faz levantamento de itens esquecidos nos veículos
Plataforma faz levantamento de itens esquecidos nos veículos

Um levantamento mostra que, além de objetos comuns, coisas inusitadas são esquecidas durante viagens em carros de aplicativo. Aparelhos elétricos, dinheiro, comida e relíquias de família acabam ficando para trás na correria do dia a dia.

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Itens esquecidos

A Uber divulgou um estudo realizado anualmente pela plataforma e revelou que o comportamento de perda varia com o dia da semana.

Bolos e tênis são mais esquecidos aos sábados e domingos. Sacolas, óculos e guarda-chuvas lideram nos dias úteis, sendo a sexta-feira e o sábado à noite os períodos com maior volume de ocorrências.

Os dez itens mais esquecidos no Brasil são:

  • celulares/câmeras;

mochilas/bolas/malas;

  • chaves;

  • carteiras;

  • óculos;

  • fones de ouvido/caixas de som;

  • passaportes;

  • roupas;

  • notebooks;

  • dinheiro.

    • A cidade de Três Lagoas (MS) é a campeã em objetos deixados nos veículos. Na sequência, Itumbiara (GO) e Catalão (GO). O estado de Goiás concentra quatro das dez cidades listadas. Teófilo Otoni (MG), Patos (PB), Rondonópolis (MT), Guarapuava (PR), Rio Verde (GO), Tangará da Serra (MT) e Caldas Novas (GO).

    O relatório aponta esquecimentos curiosos divididos por categorias:

    • Alimentos: uma cartela com 60 ovos, três melancias inteiras, um barril de chope de 50 litros.

  • Eletrodomésticos: liquidificadores, cafeteiras elétricas e airfryers.

  • Objetos pessoais e saúde: O pé de galo da avó de um usuário, aparelhos auditivos, a parte inferior de uma dentadura e um dente humano.

  • Grandes volumes: ventilador de pé e uma televisão de 55 polegadas.

  • Artigos profissionais e esportivos: O quepe de um piloto de avião, um cassetete de segurança, dois berimbaus, troféus de karatê e de "rei da praia", além de uma única peça de dominó.

    • Como recuperar itens perdidos

    A empresa alerta que tudo o que é esquecido pode ser recuperado. O usuário deve acionar o recurso "encontrar objeto perdido" no próprio aplicativo e contatar o motorista para informar o esquecimento, combinar a retirada e reaver o objeto.

    Se o item perdido for o celular com o aplicativo instalado, é possível acessar o site help.uber.com.

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