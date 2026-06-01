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FONES DE OUVIDO

1 bilhão de jovens podem ficar surdos, alerta OMS

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência SP
Fones de ouvido devem ser usados em volume de até 60%
Fones de ouvido devem ser usados em volume de até 60%

O uso inadequado de fones de ouvido e a exposição frequente a volumes extremos em shows e casas noturnas colocam em risco a saúde auditiva de mais de 1 bilhão de jovens em todo o mundo, segundo a OMS. As estimativas do órgão apontam que mais de 43 milhões de pessoas entre 12 e 35 anos já convivem com surdez incapacitante.

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Riscos

O principal vilão é o uso de fones de ouvido no volume máximo.

Embora muitos jovens tenham consciência do risco, existe uma barreira comportamental que só será rompida com conscientização.

Cuidados

De acordo com especialistas, alguns cuidados podem reverter o cenário:

  • manter o volume dos fones entre 50% e 60% da capacidade;
  • fazer pausas de 15 minutos a cada hora de uso;
  • utilizar protetores auriculares ou abafadores em ambientes de som intenso.

A adoção dessas medidas preventivas no dia a dia é fundamental para proteger a audição e evitar danos irreversíveis.

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