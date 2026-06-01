O uso inadequado de fones de ouvido e a exposição frequente a volumes extremos em shows e casas noturnas colocam em risco a saúde auditiva de mais de 1 bilhão de jovens em todo o mundo, segundo a OMS. As estimativas do órgão apontam que mais de 43 milhões de pessoas entre 12 e 35 anos já convivem com surdez incapacitante.

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Riscos

O principal vilão é o uso de fones de ouvido no volume máximo.