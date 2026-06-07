O alcance da Tarifa Social Paulista, programa que concede descontos na conta de água para famílias de baixa renda, dobrou nos últimos dois anos. O programa atingiu a marca de 6 milhões de pessoas atendidas nos 371 municípios cobertos pela Sabesp. Esse volume representa o dobro de famílias de baixa renda alcançadas nos últimos dois anos.

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A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo concede descontos de até 78% em contas de água para quem vive em condições de vulnerabilidade social, com o objetivo de promover dignidade e acesso a serviços básicos de água e esgoto.

Quem tem direito e quais são as faixas de desconto