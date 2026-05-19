Transparência

Um pedido de vista (mais tempo para análise) impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (19) o projeto que obriga a Prefeitura a divulgar, no site oficial do município, o cronograma de ações e serviços de zeladoria nas áreas urbanas e na zona rural.

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Vista

O texto era o 11º item da pauta da sessão ordinária. O pedido de vista partiu do vereador Jessé Silva (Podemos), que é da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo). O projeto poderá voltar à pauta na sessão da próxima semana.