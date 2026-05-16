Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), no bairro Vila Rangel, em São José dos Campos.
De acordo com a corporação, a prisão aconteceu por volta das 18h30 durante uma ação realizada na região.
Durante a ocorrência, os policiais apreenderam três tijolos de crack, quatro porções médias da droga, um saco com maconha a granel e materiais utilizados para o acondicionamento dos entorpecentes.
Segundo o Baep, foram apreendidos ao todo: 4,235 quilos de crack; 110 gramas de maconha.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada.