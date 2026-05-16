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COMBATE AO TRÁFICO

PM apreende mais de 4 kg de crack em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PM

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (15), no bairro Vila Rangel, em São José dos Campos.

De acordo com a corporação, a prisão aconteceu por volta das 18h30 durante uma ação realizada na região.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam três tijolos de crack, quatro porções médias da droga, um saco com maconha a granel e materiais utilizados para o acondicionamento dos entorpecentes.

Segundo o Baep, foram apreendidos ao todo: 4,235 quilos de crack; 110 gramas de maconha.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde a ocorrência foi registrada.

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