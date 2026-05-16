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CONFIRA AS IMAGENS

VEJA: Vídeo mostra capotamento em SJC; motorista fugiu

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Imagens registraram o momento da colisão entre dois carros que terminou com um veículo capotado na madrugada deste sábado (16), na região norte de São José dos Campos.

VEJA O VÍDEO 

O acidente aconteceu por volta de 1h30 na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a dinâmica da batida envolvendo um Fiat Mobi e um Jeep Renegade.

Segundo a Polícia Militar, após a colisão, um dos veículos capotou no meio da via. O motorista apontado como responsável pelo acidente fugiu antes da chegada das equipes de resgate e da polícia.

Ainda de acordo com a PM, o carro do suspeito foi encontrado abandonado e precisou ser removido por guincho. Uma carteira com a CNH do motorista teria sido localizada dentro do automóvel.

Testemunhas relataram que o condutor que deixou o local teria avançado o sinal vermelho antes da batida. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

No carro que capotou estavam quatro pessoas. O motorista recusou atendimento médico. Outras três vítimas (entre elas uma criança de 9 anos) foram socorridas pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

As imagens do acidente repercutiram nas redes sociais e mostram a força do impacto após a colisão na Avenida Rui Barbosa, uma das principais vias da região norte de São José dos Campos.

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