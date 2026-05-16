O acidente aconteceu por volta de 1h30 na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santana. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra toda a dinâmica da batida envolvendo um Fiat Mobi e um Jeep Renegade.

Imagens registraram o momento da colisão entre dois carros que terminou com um veículo capotado na madrugada deste sábado (16), na região norte de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, após a colisão, um dos veículos capotou no meio da via. O motorista apontado como responsável pelo acidente fugiu antes da chegada das equipes de resgate e da polícia.

Ainda de acordo com a PM, o carro do suspeito foi encontrado abandonado e precisou ser removido por guincho. Uma carteira com a CNH do motorista teria sido localizada dentro do automóvel.

Testemunhas relataram que o condutor que deixou o local teria avançado o sinal vermelho antes da batida. As circunstâncias do acidente serão investigadas.