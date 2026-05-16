A Prefeitura de Taubaté decretou luto oficial de três dias pela morte de Maria Aparecida Valério, conhecida como Preta Valério, nesta sexta-feira (15).
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Preta Valério tinha 59 anos e ocupava a presidência da Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm. Ela participou da organização da Festa da Colônia Agrícola Italiana de Quiririm por 27 anos, incluindo a edição realizada em maio de 2026.
Advogada, Preta atuou em iniciativas ligadas à preservação das tradições da imigração italiana no município.
Em nota, a Prefeitura de Taubaté informou pesar pela morte e prestou solidariedade aos familiares, amigos e moradores do distrito de Quiririm.
O velório seguirá até as 14h, na rua Coronel Marcondes de Mattos, 371, em Quiririm. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Quiririm, na avenida Francisco Alves Monteiro.