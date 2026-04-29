O Teatro Municipal de São José dos Campos celebra o blues com o show gratuito de Lady Trucker.

A norte-americana se apresenta na próxima quinta-feira (7), às 20h, com os brasileiros da The Simi Brothers, como destaque da nova edição do projeto Blues no Municipal, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

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