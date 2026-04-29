A Operação Muralha Paulista, deflagrada em todo o estado de São Paulo, resultou na captura de 52 foragidos e em quatro prisões em flagrante.

A ação nesta terça-feira (28) mobilizou unidades como Força Tática, Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).

Números

O balanço atualizado às 18h49 detalha que, entre os detidos, 19 respondem por dívidas de pensão alimentícia, seis por agressão, seis por tráfico de drogas, quatro por estupro de vulnerável e quatro por porte ilegal de arma.