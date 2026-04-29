A Operação Muralha Paulista, deflagrada em todo o estado de São Paulo, resultou na captura de 52 foragidos e em quatro prisões em flagrante.
A ação nesta terça-feira (28) mobilizou unidades como Força Tática, Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).
Números
O balanço atualizado às 18h49 detalha que, entre os detidos, 19 respondem por dívidas de pensão alimentícia, seis por agressão, seis por tráfico de drogas, quatro por estupro de vulnerável e quatro por porte ilegal de arma.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Também foram cumpridos mandados por homicídio, roubo, furto e estelionato. As prisões em flagrante ocorreram por tráfico, receptação, furto e porte de arma.
O sistema Muralha Paulista, que viabilizou a iniciativa, integra reconhecimento facial e leitura de placas para emitir alertas em tempo real aos centros de operações. D
A tecnologia permitiu 18 recapturas logo nos primeiros 30 minutos de operação e somada ao patrulhamento ostensivo, é fundamental para agilizar a resposta policial e aumentar a segurança em todo o estado.