Um homem foi preso após tentar roubar uma senhora de 77 anos em São José dos Campos.

Ela caminhava pela rua Santa Elza, no bairro Vila Adyana, quando ele tentou subtrair-lhe uma corrente de ouro e fugiu em seguida.

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