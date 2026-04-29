30 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESO

Ladrão tenta roubar cordão de ouro de senhora de 77 anos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem foi preso após tentar roubar uma senhora de 77 anos em São José dos Campos.

Ela caminhava pela rua Santa Elza, no bairro Vila Adyana, quando ele tentou subtrair-lhe uma corrente de ouro e fugiu em seguida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em patrulhamento, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram o autor do crime na rua Paraibuna.

Ele confessou a prática e foi reconhecido pela vítima, sendo conduzido à Delegacia de Investigações Judiciárias, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários