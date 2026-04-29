Um homem foi preso após tentar roubar uma senhora de 77 anos em São José dos Campos.
Ela caminhava pela rua Santa Elza, no bairro Vila Adyana, quando ele tentou subtrair-lhe uma corrente de ouro e fugiu em seguida.
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Em patrulhamento, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizaram o autor do crime na rua Paraibuna.
Ele confessou a prática e foi reconhecido pela vítima, sendo conduzido à Delegacia de Investigações Judiciárias, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.