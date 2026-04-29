A mulher suspeita de matar o namorado a facadas durante uma briga em um apartamento no bairro Boqueirão, em Curitiba, foi solta após passar por audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (27). A decisão foi tomada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital paranaense.

Segundo a defesa, o magistrado entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. O advogado afirmou que a Justiça considerou, entre outros pontos, o contexto de possível violência doméstica relatado no processo.

“A defesa recebe com serenidade a decisão. Não havia absolutamente nada no processo que indicasse que nossa cliente pretendia fugir, se furtar à aplicação da lei penal ou até mesmo ameaçar testemunhas e atrapalhar as investigações”, declarou.