O corpo do bebê Yan Miguel da Silva Diniz, de apenas um mês, foi enterrado na tarde desta terça-feira (28) no Cemitério Municipal de Cruzeiro. A morte da criança gerou forte comoção entre moradores da cidade.
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O velório ocorreu de forma reservada, restrito a familiares e pessoas próximas, na Funerária Inova. O clima durante a despedida foi de profunda tristeza.
Yan Miguel deu entrada em estado gravíssimo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro na tarde de segunda-feira (27). A criança foi levada pelos próprios pais já sem resposta, com ausência de pulso e sinais de sangramento nas vias aéreas. Equipes médicas realizaram manobras de reanimação por mais de 30 minutos, incluindo intubação, administração de medicamentos e aspiração, mas o óbito foi confirmado às 14h43.
De acordo com o boletim de ocorrência, profissionais de saúde identificaram indícios considerados incompatíveis com um quadro de mal súbito, como hematomas, sangramento intenso pela boca e alterações na pele. Diante da situação, a equipe acionou imediatamente a polícia.
Em depoimento, os pais apresentaram versões consideradas inconsistentes. A mãe relatou que viu o bebê pela última vez por volta das 3h da madrugada e voltou a acordar apenas no início da tarde, quando percebeu que a criança não reagia.
Ainda segundo a investigação, o casal admitiu ter feito uso de drogas horas antes de levar o recém-nascido ao hospital. Para a Polícia Civil, há indícios de omissão no dever de cuidado, uma vez que os responsáveis tinham a obrigação legal de zelar pela integridade da criança.
Diante dos elementos reunidos, os dois foram presos em flagrante, e a polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva. O caso foi registrado como homicídio contra menor de 14 anos e segue sob investigação da Delegacia Seccional de Polícia de Cruzeiro.
A morte do bebê mobilizou familiares e pessoas próximas, que prestaram as últimas homenagens em um momento marcado pela dor e comoção diante da perda precoce.