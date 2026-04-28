O corpo do bebê Yan Miguel da Silva Diniz, de apenas um mês, foi enterrado na tarde desta terça-feira (28) no Cemitério Municipal de Cruzeiro. A morte da criança gerou forte comoção entre moradores da cidade.

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O velório ocorreu de forma reservada, restrito a familiares e pessoas próximas, na Funerária Inova. O clima durante a despedida foi de profunda tristeza.