Adiamento

A apresentação de uma emenda impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (28) o projeto da oposição que visa impedir que um mesmo servidor responda simultaneamente por duas secretarias municipais.

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Manobra

A emenda foi apresentada minutos antes da votação do projeto, pelo vereador Bobi (PRD), que é o líder do governo Sérgio Victor (Novo). Como a Comissão de Justiça e Redação precisaria de tempo para analisar a emenda, a votação acabou adiada.