A certificação internacional Fitwel foi criada para avaliar como edifícios e empreendimentos podem contribuir para a saúde e o bem-estar das pessoas. Em vez de tratar qualidade de vida como um atributo genérico, o selo analisa critérios objetivos ligados ao dia a dia, como estímulo à atividade física, qualidade do ar e da água, conforto ambiental, incentivo à convivência e acesso a soluções que favoreçam escolhas mais saudáveis. Quando um projeto traz esse olhar desde a concepção, a moradia passa a ser pensada de forma mais ampla. Não se trata apenas da unidade privativa, mas também da relação entre arquitetura, áreas comuns, circulação, permanência e rotina. A forma como os espaços são organizados influencia hábitos cotidianos, cria condições mais favoráveis ao movimento, amplia possibilidades de convivência e contribui para uma experiência de morar mais coerente com a busca por longevidade.

Esse ponto ganha força quando observado à luz de evidências. Um dos estudos sobre atividade física e longevidade, o “Diverse Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Varying Life Expectancies”, do Copenhagen City Heart Study, mostrou que diferentes práticas de lazer têm associações distintas com a expectativa de vida. Entre elas, os esportes de raquete aparecem em posição de destaque. O tênis foi associado ao maior ganho estimado de longevidade, com 9,7 anos, à frente de modalidades como badminton, futebol, ciclismo, natação, corrida, calistenia e academia. Os dados não devem ser lidos como uma explicação única para a longevidade, mas reforçam a importância de criar condições reais para que hábitos saudáveis façam parte do cotidiano.

É nesse ponto que a discussão sobre projeto faz diferença. Quando o empreendimento cria ambientes que incentivam o uso cotidiano de espaços voltados ao bem-estar, ele aproxima a qualidade de vida da prática e não apenas da intenção. A presença de áreas que favoreçam a atividade física, a convivência entre gerações e a permanência qualificada nos ambientes comuns dialoga com uma compreensão mais atual do morar, em que saúde, conforto e sociabilidade passam a ser considerados de forma integrada.