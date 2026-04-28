A certificação internacional Fitwel foi criada para avaliar como edifícios e empreendimentos podem contribuir para a saúde e o bem-estar das pessoas. Em vez de tratar qualidade de vida como um atributo genérico, o selo analisa critérios objetivos ligados ao dia a dia, como estímulo à atividade física, qualidade do ar e da água, conforto ambiental, incentivo à convivência e acesso a soluções que favoreçam escolhas mais saudáveis. Quando um projeto traz esse olhar desde a concepção, a moradia passa a ser pensada de forma mais ampla. Não se trata apenas da unidade privativa, mas também da relação entre arquitetura, áreas comuns, circulação, permanência e rotina. A forma como os espaços são organizados influencia hábitos cotidianos, cria condições mais favoráveis ao movimento, amplia possibilidades de convivência e contribui para uma experiência de morar mais coerente com a busca por longevidade.
Esse ponto ganha força quando observado à luz de evidências. Um dos estudos sobre atividade física e longevidade, o “Diverse Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Varying Life Expectancies”, do Copenhagen City Heart Study, mostrou que diferentes práticas de lazer têm associações distintas com a expectativa de vida. Entre elas, os esportes de raquete aparecem em posição de destaque. O tênis foi associado ao maior ganho estimado de longevidade, com 9,7 anos, à frente de modalidades como badminton, futebol, ciclismo, natação, corrida, calistenia e academia. Os dados não devem ser lidos como uma explicação única para a longevidade, mas reforçam a importância de criar condições reais para que hábitos saudáveis façam parte do cotidiano.
É nesse ponto que a discussão sobre projeto faz diferença. Quando o empreendimento cria ambientes que incentivam o uso cotidiano de espaços voltados ao bem-estar, ele aproxima a qualidade de vida da prática e não apenas da intenção. A presença de áreas que favoreçam a atividade física, a convivência entre gerações e a permanência qualificada nos ambientes comuns dialoga com uma compreensão mais atual do morar, em que saúde, conforto e sociabilidade passam a ser considerados de forma integrada.
Em São José dos Campos, esse debate ganha um dado concreto: o Serena, da M Vituzzo, será o primeiro empreendimento residencial da cidade com certificação Fitwel. Mais do que um diferencial de mercado, esse marco introduz no cenário local uma referência objetiva para discutir moradia a partir de critérios internacionais de saúde e bem-estar. Em vez de tratar esses temas como promessa ampla, a certificação os traduz em parâmetros de projeto e em decisões práticas que interferem na vida cotidiana de quem vai morar.
No Serena, esse conceito orienta escolhas concretas. Implantado ao lado do Tênis Clube, com vista permanente para a Serra da Mantiqueira, o empreendimento foi estruturado para integrar qualidade de vida à experiência de morar. Entre essas escolhas está a quadra de pickleball, modalidade que vem ampliando sua presença em diferentes contextos e que também pertence ao universo dos esportes de raquete. Mais do que acompanhar uma tendência, a presença desse equipamento faz sentido dentro de uma proposta que busca estimular movimento, convivência e uso qualificado dos espaços. Em um projeto residencial, esse tipo de decisão tem valor porque aproxima a prática de hábitos saudáveis da rotina real dos moradores.
A certificação Fitwel ajuda justamente a organizar esse raciocínio de maneira técnica. Ela não substitui a sensibilidade do projeto nem resume a qualidade de um empreendimento a um único critério, mas estabelece parâmetros reconhecidos internacionalmente para avaliar o quanto a arquitetura pode colaborar com a saúde e o bem-estar. Para o mercado, isso representa um avanço importante. Para quem vai morar, representa a possibilidade de viver em um espaço pensado com mais responsabilidade sobre os efeitos que produz no cotidiano.
No caso de São José dos Campos, a chegada do primeiro residencial com esse selo amplia o repertório do debate local sobre urbanismo e moradia. Qualidade de vida não precisa ser tratada como promessa vaga. Ela pode ser traduzida em decisões de projeto, critérios técnicos e experiências concretas de uso. Quando isso acontece, o empreendimento passa a responder de forma mais consistente a uma pergunta essencial: como a arquitetura e a construção civil podem contribuir, de fato, para uma vida melhor?