A administração do Busca Busca informou que desativou a escada rolante onde uma criança de 4 anos ficou ferida após um acidente no centro de São José dos Campos. O caso ocorreu na segunda-feira (27).
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A decisão de desligar a escada faz parte de um conjunto de medidas anunciadas após o episódio, que será apurado.
“Eu achei que minha filha ia perder a perna”
A mãe da criança, Edlaine do Prado, descreveu o momento como um dos mais traumáticos da vida. Segundo ela, o acidente aconteceu em segundos, enquanto subia com a filha pela escada.
“Eu segurei a mãozinha dela e apoiei no primeiro degrau. Quando fui colocar o meu pé, fez um barulho enorme. A escada abriu um buraco e minha filha foi puxada”, relatou.
De acordo com a mãe, parte do corpo da menina ficou presa no mecanismo enquanto a escada ainda se movia.
“Metade do corpinho ficou para dentro e metade para fora. Eu não sabia se puxava, com medo de machucar mais.”
Correria e resgate no local
A cena provocou desespero e mobilizou pessoas que estavam no local. Populares e um segurança ajudaram a retirar a criança do equipamento, enquanto um bombeiro prestou os primeiros atendimentos.
A menina apresentava escoriações e estava em estado de choque. Segundo a mãe, as pernas estavam sujas de graxa e a criança chorava intensamente.
Criança não teve fraturas, mas ficou abalada
A vítima foi levada ao Hospital da Vila, onde passou por exames, incluindo raio-X. Apesar de não ter sofrido fraturas, o impacto emocional foi significativo.
“Ela voltou para casa aterrorizada. Não conseguiu dormir e chora quando lembra”, disse a mãe.
Nota: escada foi desligada e passará por revisão
Em nota, o Espaço Busca Busca, responsável pela administração do Shopping Faro, informou que está acompanhando o caso e que a cliente recebeu atendimento imediato.
A administração destacou que:
- a escada rolante envolvida foi imediatamente desativada;
- foi solicitada revisão completa em todos os equipamentos;
- não está descartada a substituição integral das escadas, caso necessário.
O comunicado também afirma que a responsabilidade técnica dos equipamentos é dos fornecedores, mas reforça o compromisso com a segurança dos frequentadores.
Falha foi considerada “imprevisível” pelo Busca Busca
Segundo a versão inicial do estabelecimento, o acidente teria sido causado pela quebra de um dos “dentes” da escada rolante. A administração afirmou que as manutenções estão em dia e classificou o problema como imprevisível.
O caso segue sob apuração.