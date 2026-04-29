A administração do Busca Busca informou que desativou a escada rolante onde uma criança de 4 anos ficou ferida após um acidente no centro de São José dos Campos. O caso ocorreu na segunda-feira (27).

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A decisão de desligar a escada faz parte de um conjunto de medidas anunciadas após o episódio, que será apurado.

“Eu achei que minha filha ia perder a perna”