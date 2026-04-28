O número de queimadas registradas no início de 2026 aumentou em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Defesa Civil. Foram 24 ocorrências entre janeiro e março deste ano, contra sete no primeiro trimestre do ano passado.
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Em abril, até o dia 21, mais sete focos foram contabilizados. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões de Jacareí, com maior concentração na zona sul, seguida pelas regiões norte e oeste.
De acordo com a Defesa Civil, a maior parte dos casos tem origem em ação humana. O órgão informa que atua no atendimento das ocorrências para conter os focos e reduzir os danos.
As queimadas podem causar problemas à saúde, como doenças respiratórias e irritações, além de impactos ambientais, como degradação do solo, perda de biodiversidade e emissão de gases. A prática é considerada crime ambiental, conforme a Lei nº 9.605/1998.