O número de queimadas registradas no início de 2026 aumentou em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Defesa Civil. Foram 24 ocorrências entre janeiro e março deste ano, contra sete no primeiro trimestre do ano passado.

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Em abril, até o dia 21, mais sete focos foram contabilizados. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões de Jacareí, com maior concentração na zona sul, seguida pelas regiões norte e oeste.