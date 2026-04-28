A Prefeitura de São José dos Campos realiza, nesta sexta-feira, a 46ª Festa do Trabalhador. O evento é gratuito e celebra o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.

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A programação inclui a tradicional distribuição de macarronada, realizada desde 1979. O prato será servido a partir das 12h, preparado com molho à bolonhesa e produzido com a participação de servidores, voluntários e moradores.