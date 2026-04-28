A Prefeitura de São José dos Campos realiza, nesta sexta-feira, a 46ª Festa do Trabalhador. O evento é gratuito e celebra o Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio.
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A programação inclui a tradicional distribuição de macarronada, realizada desde 1979. O prato será servido a partir das 12h, preparado com molho à bolonhesa e produzido com a participação de servidores, voluntários e moradores.
A festa acontece no bairro Novo Horizonte, na região leste da cidade. A abertura será com missa às 9h30, na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus.
As atividades para o público começam às 10h30, com programação recreativa até 15h30 em área próxima à Praça 1º de Maio. Estão previstas brincadeiras, jogos, distribuição de pipoca e algodão-doce, além de teatro de fantoches e ações educativas de trânsito.
Entre as atrações deste ano, haverá uma exposição de robótica com equipamentos desenvolvidos com tecnologia Lego, com interação monitorada.
A distribuição da macarronada será realizada na Escola Estadual Professor Dorival Monteiro. A organização estima a participação de cerca de 10 mil pessoas.
O preparo da massa começa na quinta-feira (30), a partir das 18h. O molho será feito na manhã de sexta-feira. O trabalho será realizado em sistema de revezamento até a entrega das refeições, que também incluirão refrigerantes.
A organização envolve cerca de 600 pessoas, entre equipes de segurança, voluntários e profissionais de diferentes áreas, incluindo saúde, mobilidade urbana e manutenção.
Confira:
Missa em comemoração à 46ª Festa do Trabalhador
Horário: 9h30
Local: Paróquia Coração Eucarístico de Jesus (Praça 1º de Maio - Parque Novo Horizonte)
Atividades recreativas: distribuição de pipoca e algodão-doce, rua de lazer e jogos
Horário: das 10h30 às 15h30
Local: Rua dos Lavradores (em frente à Praça 1º de Maio)
Distribuição da macarronada
Horário: 12h
Local: Escola Estadual Professor Dorival Monteiro (Rua dos Pedreiros, 367)