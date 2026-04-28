Benedito Maria de Souza morreu em Jacareí aos 82 anos nesta terça-feira (28). Ele será sepultado na manhã desta quarta-feira (29), no Cemitério Campos da Saudade, no Avareí.
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Muito querido e carismático, seu Dito, com era conhecido, deixará saudades. No entanto, ficam as boas lembranças da grande pessoa que ele foi.
Alex Neves destacou nas redes sociais. "Descanse em paz seu Dito meus sentimentos ao meu grande amigo João Paulo, Dona Regina e todos familiares", escreveu.
Miriam Camargo também lamentou muito. "Meus sentimentos, Jd Marcondes está em luto. Regina e João Paulo, que Deus dê o consolo para vcs, nesse momento tão triste!", disse.