Benedito Maria de Souza morreu em Jacareí aos 82 anos nesta terça-feira (28). Ele será sepultado na manhã desta quarta-feira (29), no Cemitério Campos da Saudade, no Avareí.

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Muito querido e carismático, seu Dito, com era conhecido, deixará saudades. No entanto, ficam as boas lembranças da grande pessoa que ele foi.