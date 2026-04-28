30 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Acidentalmente, pai atropela e mata filha de 1 ano com trator

Por Da Redação | Cedro Marcado (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Uma criança de 1 ano morreu após ser atingida por um trator em um acidente doméstico ocorrido no domingo (26). A pequena Helena não resistiu aos ferimentos e morreu no local, deixando a família e a comunidade em estado de choque.

O caso aconteceu na zona rural de Derrubadas, no interior do Rio Grande do Sul, em uma propriedade na localidade de Cedro Marcado. De acordo com informações, os pais realizavam o abate de um animal e utilizavam um trator para auxiliar no procedimento.

Durante a manobra do maquinário, o pai acabou atingindo acidentalmente a filha, que estava nas proximidades. A criança sofreu ferimentos graves e não resistiu.

A tragédia causou forte comoção na comunidade, que se mobilizou em apoio à família. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Comentários

Comentários