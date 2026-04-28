Uma criança de 1 ano morreu após ser atingida por um trator em um acidente doméstico ocorrido no domingo (26). A pequena Helena não resistiu aos ferimentos e morreu no local, deixando a família e a comunidade em estado de choque.
O caso aconteceu na zona rural de Derrubadas, no interior do Rio Grande do Sul, em uma propriedade na localidade de Cedro Marcado. De acordo com informações, os pais realizavam o abate de um animal e utilizavam um trator para auxiliar no procedimento.
Durante a manobra do maquinário, o pai acabou atingindo acidentalmente a filha, que estava nas proximidades. A criança sofreu ferimentos graves e não resistiu.
A tragédia causou forte comoção na comunidade, que se mobilizou em apoio à família. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.