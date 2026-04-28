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TRAGÉDIA

Enteada e padrasto morrem após queda de caminhão em represa

Por Da Redação | Campina Grande do Sul (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Enteada e padrasto morrem após queda de caminhão em represa
Enteada e padrasto morrem após queda de caminhão em represa

Um homem e a enteada de 4 anos morreram após um caminhão sair da pista e cair em uma represa na noite de domingo (26). O motorista conseguiu escapar com vida, mas o padrasto retornou à água para tentar resgatar a criança e não conseguiu sair.

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O acidente ocorreu em Campina Grande do Sul, no Paraná, em um trecho da BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia no sentido São Paulo quando, por motivos ainda a serem apurados, deixou a pista e submergiu.

No veículo estavam o condutor, a esposa e a criança. Após a queda, o casal conseguiu deixar a cabine, mas a menina permaneceu presa no interior do caminhão.

Ao perceber a situação, o padrasto voltou à represa na tentativa de salvar a enteada, mas acabou desaparecendo. Os dois morreram no local.

A família era moradora da Serra Gaúcha. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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