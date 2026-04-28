Um homem e a enteada de 4 anos morreram após um caminhão sair da pista e cair em uma represa na noite de domingo (26). O motorista conseguiu escapar com vida, mas o padrasto retornou à água para tentar resgatar a criança e não conseguiu sair.

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O acidente ocorreu em Campina Grande do Sul, no Paraná, em um trecho da BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão seguia no sentido São Paulo quando, por motivos ainda a serem apurados, deixou a pista e submergiu.