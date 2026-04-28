Uma adolescente de 14 anos foi morta após ser atraída para uma área isolada, em um crime que, segundo a Polícia Civil, teria sido premeditado por outros dois menores. A vítima chegou a tentar se defender, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso começou na noite de sábado (25), quando câmeras de segurança registraram três adolescentes caminhando em direção a uma área de mata no bairro Costeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Entre eles estava Kauane dos Santos Neves, que, conforme as investigações, foi levada ao local sem saber que seria alvo de uma emboscada.