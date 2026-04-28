Uma adolescente de 14 anos foi morta após ser atraída para uma área isolada, em um crime que, segundo a Polícia Civil, teria sido premeditado por outros dois menores. A vítima chegou a tentar se defender, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso começou na noite de sábado (25), quando câmeras de segurança registraram três adolescentes caminhando em direção a uma área de mata no bairro Costeira, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Entre eles estava Kauane dos Santos Neves, que, conforme as investigações, foi levada ao local sem saber que seria alvo de uma emboscada.
De acordo com a polícia, o crime teria sido planejado pelo namorado da vítima, também de 14 anos, com a participação de outra adolescente, de 13. Os três mantinham um relacionamento conturbado, e a jovem mais nova teria demonstrado ciúmes, pressionando o garoto a agir contra Kauane.
Ainda segundo as investigações, a vítima foi atraída para a área de mata próxima de onde morava. No local, foi atacada com diversos golpes. O corpo foi encontrado no dia seguinte, com sinais de violência, coberto de lama e em circunstâncias que inicialmente levantaram suspeita de abuso, hipótese que passou a ser tratada com cautela pela polícia, que não descarta a possibilidade de tentativa de despistar a investigação.
Após o crime, o principal suspeito teria retornado ao local, mas fugiu ao perceber a movimentação policial. O comportamento do adolescente chamou a atenção de moradores do condomínio onde ele vive.
Uma vizinha o confrontou sobre o paradeiro da vítima. Em um primeiro momento, ele negou saber do ocorrido, mas depois admitiu ter estado com a jovem na área de mata. Diante da suspeita, moradores conseguiram contê-lo até a chegada da polícia.
Segundo o delegado responsável pelo caso, havia indícios que ligavam o adolescente ao crime, como roupas sujas e manchadas, além de lesões pelo corpo, principalmente nas mãos. A Polícia Civil segue investigando a participação dos envolvidos e as circunstâncias do homicídio.