A aposentada Elizabete Arrabaça, de 68 anos, voltou a ser ré na Justiça por crimes envolvendo envenenamento. Além de responder pelo assassinato da nora, ela também foi denunciada por tentativa de homicídio contra uma amiga, ocorrida em 2017. A mulher nega participação nos casos.

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O processo tramita no interior de São Paulo, onde a suspeita está presa há quase um ano na Penitenciária de Tremembé. Segundo as investigações, Elizabete responde por homicídio qualificado da nora Larissa Rodrigues e por tentar matar uma amiga utilizando veneno. Há ainda suspeita de envolvimento na morte da própria filha, caso que segue sob análise judicial.