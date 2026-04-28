O ex-vereador e empresário Farys Miguel foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27), no momento em que chegava em casa. A vítima foi surpreendida por criminosos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
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O crime ocorreu na cidade de Dom Pedro, no Maranhão. Segundo informações preliminares, os suspeitos interceptaram o veículo do empresário assim que o identificaram e efetuaram diversos disparos.
Farys Miguel tinha atuação conhecida na política e na economia do município. Ele já havia exercido o cargo de vereador e presidido a Câmara Municipal. Também era filho do ex-deputado Edilson Peixoto, que morreu em 2013.
Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Equipes da Polícia Militar realizam buscas na região, mas ninguém foi preso.