O ex-vereador e empresário Farys Miguel foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27), no momento em que chegava em casa. A vítima foi surpreendida por criminosos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O crime ocorreu na cidade de Dom Pedro, no Maranhão. Segundo informações preliminares, os suspeitos interceptaram o veículo do empresário assim que o identificaram e efetuaram diversos disparos.