30 de abril de 2026
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VÍDEO: Confira momento em que ex-vereador é executado a tiros

Por Da Redação | Dom Pedro (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O ex-vereador e empresário Farys Miguel
O ex-vereador e empresário Farys Miguel

O ex-vereador e empresário Farys Miguel foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27), no momento em que chegava em casa. A vítima foi surpreendida por criminosos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O crime ocorreu na cidade de Dom Pedro, no Maranhão. Segundo informações preliminares, os suspeitos interceptaram o veículo do empresário assim que o identificaram e efetuaram diversos disparos.

Farys Miguel tinha atuação conhecida na política e na economia do município. Ele já havia exercido o cargo de vereador e presidido a Câmara Municipal. Também era filho do ex-deputado Edilson Peixoto, que morreu em 2013.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Equipes da Polícia Militar realizam buscas na região, mas ninguém foi preso.

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