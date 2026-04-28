O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Jacareí informou que o reparo na adutora que abastece a região leste da cidade foi concluído no início da noite desta terça-feira (28), após um dia de trabalhos intensos das equipes no local.

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Segundo o órgão, a estrutura passou por testes de estanqueidade e análise da qualidade da água, etapas necessárias para garantir a segurança do sistema antes da retomada do fornecimento. Com a finalização do serviço, o abastecimento começa a ser restabelecido de forma gradual ao longo da noite e da madrugada em toda a região afetada.