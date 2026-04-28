O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Jacareí informou que o reparo na adutora que abastece a região leste da cidade foi concluído no início da noite desta terça-feira (28), após um dia de trabalhos intensos das equipes no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o órgão, a estrutura passou por testes de estanqueidade e análise da qualidade da água, etapas necessárias para garantir a segurança do sistema antes da retomada do fornecimento. Com a finalização do serviço, o abastecimento começa a ser restabelecido de forma gradual ao longo da noite e da madrugada em toda a região afetada.
A interrupção no fornecimento de água teve início após o rompimento da adutora, que impactou cerca de 90 mil moradores. Durante o dia, os trabalhos de manutenção enfrentaram dificuldades devido à chuva registrada durante a madrugada, que deixou o solo instável e exigiu a ampliação da área de escavação para garantir a segurança das equipes.
Mesmo com a retomada do sistema, o SAAE orienta que a normalização completa pode levar algumas horas, conforme a pressurização da rede. Caminhões-pipa seguem disponíveis para atendimento emergencial, com solicitações pelo telefone 0800-7250330.