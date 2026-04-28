Sueli Soares, de 60 anos, foi morta dentro de casa em Caçapava após ser asfixiada, segundo confissão do companheiro, Claudenir Germano da Silva, de 50 anos. Em depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira (28), ele afirmou que “perdeu a cabeça” e matou a vítima após uma discussão.
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Claudenir relatou que utilizou um travesseiro para sufocar Sueli Soares dentro da casa onde ela morava, no bairro Vila Velha, região de Caçapava Velha.
Confissão e dinâmica do crime
De acordo com o depoimento, Claudenir contou que havia ingerido bebida alcoólica antes de retornar à residência da vítima. Ao chegar, uma discussão teria evoluído para agressão.
Segundo o próprio relato, Sueli tentou reagir e chegou a morder a mão dele durante o ataque — o que explicaria o sangue visto em suas mãos após o crime, conforme já apontavam testemunhas.
A versão apresentada pelo suspeito será confrontada com laudos periciais e exame necroscópico.
Celular levado e câmera arrancada
Ainda durante o depoimento, Claudenir admitiu ter levado o celular da vítima e arrancado uma câmera de monitoramento da residência.
Esses elementos já haviam sido mencionados pela família e pela polícia como indícios de tentativa de ocultação de provas. O aparelho ainda não foi localizado, e diligências seguem em andamento para encontrá-lo.
Crime foi motivado por ciúme
O suspeito afirmou que matou a companheira por ciúme. A motivação reforça o enquadramento do caso como feminicídio, crime caracterizado quando a morte ocorre em contexto de violência doméstica ou por razões relacionadas à condição de gênero da vítima.
Sueli Soares foi encontrada morta dentro de casa após familiares estranharem a falta de contato. A residência estava fechada e sem movimentação, o que levou parentes a entrarem no imóvel e encontrarem a vítima sem vida.
O caso provocou forte comoção entre familiares, vizinhos e moradores da cidade.
Prisão e investigação
Claudenir chegou a ser considerado foragido, mas foi capturado em Tremembé e levado à delegacia. A Justiça já havia decretado sua prisão preventiva. Ele permanece à disposição da Justiça, e o caso segue em investigação pela Polícia Civil, que apura todos os detalhes da dinâmica do crime.
A família informou ainda que a gata da vítima foi encontrada morta no quintal da residência. A possível relação com o crime principal ainda será analisada pelas autoridades.