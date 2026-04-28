Sueli Soares, de 60 anos, foi morta dentro de casa em Caçapava após ser asfixiada, segundo confissão do companheiro, Claudenir Germano da Silva, de 50 anos. Em depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira (28), ele afirmou que “perdeu a cabeça” e matou a vítima após uma discussão.

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Claudenir relatou que utilizou um travesseiro para sufocar Sueli Soares dentro da casa onde ela morava, no bairro Vila Velha, região de Caçapava Velha.

Confissão e dinâmica do crime