A Câmara de Taubaté deve promover no dia 6 de maio, a partir das 9h, uma audiência pública para debater o projeto da chamada reforma administrativa proposta pelo governo Sérgio Victor (Novo), que visa recriar a maior parte dos 130 cargos comissionados da Prefeitura que foram considerados inconstitucionais pela Justiça.

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O pedido de audiência foi solicitado pelo presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), e aprovado por unanimidade na sessão dessa terça-feira (28).