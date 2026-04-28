O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, nesta terça-feira (28), que o ex-tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto será julgado pela Justiça comum, e não pela Justiça Militar. O caso será conduzido pela 5ª Vara do Júri, vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Nascido em Taubaté e residente em São José dos Campos, o oficial é réu por feminicídio e fraude processual. Ele é acusado de matar a esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro de 2026, na capital paulista, e de alterar a cena do crime para simular suicídio.

Decisão leva caso ao Tribunal do Júri