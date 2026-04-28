Apoio

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (28) uma moção de apoio "ao ator Juliano Cazarré e à sua família, em defesa da liberdade de consciência, da coragem de professar valores cristãos e do direito de exaltar a paternidade, a masculinidade responsável e a instituição familiar sem submissão ao patrulhamento ideológico".

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A favor

Dos 19 vereadores, 10 votaram a favor da moção: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD) - Barreto, Ariel, Dentinho, Nicola e Zelinda são os autores da proposta.