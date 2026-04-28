Apoio
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (28) uma moção de apoio "ao ator Juliano Cazarré e à sua família, em defesa da liberdade de consciência, da coragem de professar valores cristãos e do direito de exaltar a paternidade, a masculinidade responsável e a instituição familiar sem submissão ao patrulhamento ideológico".
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A favor
Dos 19 vereadores, 10 votaram a favor da moção: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Diego Fonseca (PL), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD) - Barreto, Ariel, Dentinho, Nicola e Zelinda são os autores da proposta.
Contra
Dois vereadores votaram contra a moção: Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB).
Sem voto
Douglas Carbonne (Solidariedade), Moises Pirulito (Podemos), Neneca (PDT) e Vivi da Rádio (Republicanos) estavam na sessão, mas não registraram voto. Boanerge dos Santos (União) e Edson Oliveira (PSD) não estavam presentes. O presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União), não votou.
Moção
O texto da moção afirma que o ator foi "alvo de um impiedoso tribunal virtual simplesmente porque ousou propor um encontro de homens destinado a discutir aquilo que o Brasil mais necessita e que muitos já não têm coragem de defender: responsabilidade, paternidade, fé, liderança moral, presença paterna e reconstrução da família".
Ideia
"Não se atacou um crime. Não se denunciou um abuso. Não se combateu uma violência. Atacou-se uma ideia. Perseguiu-se uma convicção. Tentou-se esmagar um homem porque
ele afirmou, em praça pública, que os homens precisam reencontrar sua firmeza espiritual, seu dever doméstico, sua missão de pai, sua coragem ética e seu compromisso com aqueles que lhes foram confiados", completou a moção.