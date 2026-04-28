O Ministério Público de São Paulo recorreu à Justiça para aumentar as penas de 18 pessoas condenadas por crimes ligados ao tráfico de drogas em São José dos Campos. A sentença de primeira instância, proferida no fim de 2025, soma 97 anos e 3 meses de prisão, mas pode ser ampliada, segundo a Promotoria.

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O recurso foi apresentado pelo promotor de Justiça João Carlos de Camargo Maia, que defende a reavaliação das penas diante da gravidade dos crimes e da estrutura do grupo investigado.

Organização criminosa estruturada