O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) determinou a suspensão de 3,4 milhões de multas aplicadas no sistema de pedágio eletrônico, o free flow.

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A medida inclui as multas aplicadas no free flow na Via Dutra, Rio-Santos e Tamoios Contornos.