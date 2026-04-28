Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (28) na estrada Rufino de Almeida, em Cruzeiro. O corpo apresentava várias perfurações causadas por disparos de arma de fogo. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até a última atualização desta reportagem.

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Este é o quarto homicídio registrado no município em um intervalo de apenas quatro dias, o que acende um alerta para a sequência de crimes violentos na cidade.