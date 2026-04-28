30 de abril de 2026
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CRIME

Homem é encontrado morto em Cruzeiro; quarto em quatro dias

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi morto em Cruzeiro
Homem foi morto em Cruzeiro

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (28) na estrada Rufino de Almeida, em Cruzeiro. O corpo apresentava várias perfurações causadas por disparos de arma de fogo. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até a última atualização desta reportagem.

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Este é o quarto homicídio registrado no município em um intervalo de apenas quatro dias, o que acende um alerta para a sequência de crimes violentos na cidade.

Segundo as primeiras informações, o corpo foi encaminhado ao  IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que devem auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte.

A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Investigações Gerais, da Polícia Civil.

Sequência de homicídios

A série de crimes teve início na noite de sexta-feira (24), quando o adolescente Kauê Henrique Silva Barbosa dos Santos, de 16 anos, foi morto a tiros na rua José Modesto Pinto, no bairro Jardim América.

No sábado (25), por volta das 19h30, Mateus Lopes da Silva, de 29 anos, também foi assassinado a tiros dentro de um bar na rua São Camilo, no bairro Jardim São José.

Já na segunda-feira (27), um caso que causou forte comoção envolveu a morte de um bebê de apenas 29 dias. Um casal foi preso suspeito de participação no caso, após a criança dar entrada em estado gravíssimo na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro.

O caso mais recente foi registrado nesta terça-feira (28), com a localização do corpo de um homem baleado na estrada Rufino de Almeida, consolidando o quarto homicídio em quatro dias na cidade.

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