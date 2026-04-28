Um vídeo obtido por OVALE mostra o buraco que se abriu em uma escada rolante do Busca Busca, no centro de São José dos Campos, no momento em que uma criança de 4 anos se feriu. O acidente ocorreu na segunda-feira (27), no Shopping Faro.

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As imagens registram o ponto onde um dos degraus cedeu durante o funcionamento do equipamento, formando uma abertura. Foi nesse local que a criança caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo em movimento.