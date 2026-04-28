Um vídeo obtido por OVALE mostra o buraco que se abriu em uma escada rolante do Busca Busca, no centro de São José dos Campos, no momento em que uma criança de 4 anos se feriu. O acidente ocorreu na segunda-feira (27), no Shopping Faro.
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As imagens registram o ponto onde um dos degraus cedeu durante o funcionamento do equipamento, formando uma abertura. Foi nesse local que a criança caiu e teve as pernas puxadas pelo mecanismo em movimento.
“Abriu um buraco, minha filha caiu.” A frase do pai, David Fermino do Prado, resume o momento de desespero vivido pela família.
Falha durante uso
Segundo o relato, a família utilizava normalmente a escada rolante quando houve a falha repentina. Ao pisar no degrau, a estrutura teria cedido, criando um espaço que provocou a queda da menina.
De acordo com o pai, a criança chegou a ficar presa no equipamento. “A perna dela entrou e parou na altura da cintura. Foi um susto enorme”, afirmou.
Atendimento médico
A menina foi socorrida e levada ao Hospital da Vila, onde passou por avaliação. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, ela teve escoriações e segue em recuperação.
Segundo a família, médicos alertaram que o acidente poderia ter tido consequências mais severas, incluindo risco de perda dos membros inferiores.
Falta de retorno
O pai relata que houve apoio inicial de uma funcionária, que prestou assistência logo após o acidente, incluindo ajuda com medicamentos e deslocamento.
No entanto, segundo ele, não houve contato formal posterior por parte da administração do estabelecimento para acompanhamento do caso.
Versão do estabelecimento
Em nota, a administração informou que o problema foi causado pela quebra de um dos “dentes” da escada rolante, que teria atingido a perna da criança.
O estabelecimento afirmou que as manutenções estão em dia e classificou o episódio como “imprevisível”. Informou ainda que o equipamento passa por reparos.