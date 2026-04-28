A jovem Camila Ragazini, de 24 anos, moradora de São José dos Campos, foi esfaqueada 16 vezes na frente do próprio filho, de apenas 3 anos, após marcar um encontro com um homem que conheceu pelas redes sociais. O crime ocorreu na sexta-feira (24), em Extrema (MG).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Camila havia viajado para a cidade mineira quatro dias antes para encontrar o suspeito, identificado como João Vitor Sousa Almeida. O encontro terminou em violência extrema dentro do imóvel onde ela estava hospedada.
Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu informar aos policiais o nome do agressor. Ela foi encontrada com múltiplas perfurações e grande quantidade de sangue ao redor.
Filho presenciou o ataque
O caso ganha contornos ainda mais graves pelo fato de o filho da vítima ter presenciado toda a cena. Segundo testemunhas, por volta das 8h15, moradores ouviram gritos e viram a criança correndo pela rua, desesperada, pedindo ajuda.
Uma moradora encontrou Camila caída no chão e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar. O menino foi acolhido pelo Conselho Tutelar.
Suspeito fugiu e foi preso
Após o ataque, o suspeito fugiu levando o celular da vítima, mas deixou o próprio aparelho no local, o que auxiliou na identificação. Ele foi localizado e preso posteriormente pelas forças de segurança.
Estado de saúde
Camila foi socorrida e levada ao pronto-socorro municipal. Segundo informações médicas, ela permanece internada, mas apresenta evolução considerada positiva.
O caso segue sob investigação.