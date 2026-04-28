A jovem Camila Ragazini, de 24 anos, moradora de São José dos Campos, foi esfaqueada 16 vezes na frente do próprio filho, de apenas 3 anos, após marcar um encontro com um homem que conheceu pelas redes sociais. O crime ocorreu na sexta-feira (24), em Extrema (MG).

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De acordo com o boletim de ocorrência, Camila havia viajado para a cidade mineira quatro dias antes para encontrar o suspeito, identificado como João Vitor Sousa Almeida. O encontro terminou em violência extrema dentro do imóvel onde ela estava hospedada.