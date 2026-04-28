Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro, em São José dos Campos, após impedir que ele levasse o filho do casal. O caso ocorreu na rua Ana Fortunato Rodrigues, no bairro Santa Lúcia, e foi registrado por câmeras de monitoramento, na noite da última sexta-feira (24).

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Agressão em via pública

De acordo com relatos, o homem chegou por volta das 23h para buscar a criança, que passaria o fim de semana com ele. No entanto, ao perceber sinais de instabilidade no comportamento do ex-companheiro, a mulher decidiu não autorizar a saída do filho, priorizando a segurança do menor.