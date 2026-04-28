A frase do pai resume o momento de desespero vivido por uma família após um acidente em escada rolante do Busca Busca, no centro de São José dos Campos. A ocorrência, registrada na segunda-feira (27), deixou uma criança de 4 anos ferida após falha no equipamento.

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Falha ocorreu durante uso da escada

Segundo o pai da criança, David Fermino do Prado, a família utilizava a escada rolante quando um dos degraus cedeu de forma repentina.

De acordo com o relato, ao pisar no equipamento, a estrutura abriu, formando um espaço que fez com que a criança caísse e tivesse as pernas puxadas pelo mecanismo em movimento. "Segundo o médico, ela poderia ter perdido as pernas", afirmou.

“Foi um susto enorme”, diz pai