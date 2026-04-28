“Abriu um buraco, minha filha caiu.”
A frase do pai resume o momento de desespero vivido por uma família após um acidente em escada rolante do Busca Busca, no centro de São José dos Campos. A ocorrência, registrada na segunda-feira (27), deixou uma criança de 4 anos ferida após falha no equipamento.
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Falha ocorreu durante uso da escada
Segundo o pai da criança, David Fermino do Prado, a família utilizava a escada rolante quando um dos degraus cedeu de forma repentina.
De acordo com o relato, ao pisar no equipamento, a estrutura abriu, formando um espaço que fez com que a criança caísse e tivesse as pernas puxadas pelo mecanismo em movimento. "Segundo o médico, ela poderia ter perdido as pernas", afirmou.
“Foi um susto enorme”, diz pai
O pai descreveu o episódio como um dos momentos mais angustiantes já vividos. “Foi um susto enorme. A perna dela ficou para dentro, parou na altura da cintura”, afirmou.
A cena gerou correria e mobilizou pessoas que estavam no local no momento do acidente.
Criança recebeu atendimento médico
A menina foi socorrida e levada ao Hospital da Vila, onde passou por avaliação médica. Apesar de não ter sofrido lesões graves, ela teve escoriações e permanece em recuperação.
Segundo a família, médicos alertaram que o acidente poderia ter resultado em consequências mais severas, como a perda da perna.
Família relata falta de retorno
O pai afirma que houve apoio inicial de uma funcionária do estabelecimento, que prestou assistência imediata após o acidente.
No entanto, ele relata que, desde então, não houve contato formal por parte da administração para esclarecimentos ou acompanhamento do estado de saúde da criança.
Estabelecimento diz que falha foi imprevisível
Em nota, a administração informou que o incidente foi causado pela quebra de um dos "dentes" da escada que teria atingido a perna da criança. O estabelecimento afirmou que, embora as manutenções estejam em dia, o ocorrido foi algo "imprevisível". A administração informou ainda que o equipamento já está sendo reparado.