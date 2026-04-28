Um menino de 5 anos permanece internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Taubaté. A suspeita é que ele e a irmã tenham sido brutalmente espancado pelo pai, que foi preso. O caso foi registrado na madrugada de segunda-feira (27).
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O menino foi socorrido em estado crítico após dar entrada na UPA San Marino, no bairro Parque Três Marias, com sinais de violência.
Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido inconsciente para o Hospital Regional, onde permanece internado em terapia intensiva. O estado de saúde é considerado grave.
Irmã de 10 anos também teria sido agredida
A irmã da vítima, de 10 anos, também apresentou ferimentos na cabeça e no rosto. À polícia, ela relatou que tentou defender o irmão durante as agressões e acabou sendo atingida.
Segundo o boletim de ocorrência, a menina foi peça-chave para esclarecer o que aconteceu dentro da casa do pai.
Relato aponta agressões brutais
De acordo com o depoimento, o homem teria arremessado o menino de 5 anos contra a parede e contra a piscina durante o ataque.
Após as agressões, as duas crianças conseguiram fugir e buscar ajuda com um conhecido da família, que as levou até a unidade de saúde.
Pai foi encontrado trancado no banheiro
Após o atendimento das vítimas, a Polícia Militar foi até a residência do suspeito. Ele foi localizado trancado no banheiro do imóvel.
No local, os policiais encontraram marcas de sangue próximas à piscina. Diante dos indícios, o homem foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial.
Mãe relata histórico de violência
A mãe das crianças compareceu à delegacia e informou que está em processo de separação do suspeito. Segundo ela, o homem não aceitava o fim do relacionamento.
Ela também afirmou ter sido agredida recentemente, relatando que sofreu uma mordida na mão durante uma discussão.
Suspeito nega e apresenta versão
Em depoimento, o homem negou ter agredido a filha e a ex-companheira. Ele alegou que tentou atingir um suposto invasor com um pedaço de madeira, mas acabou acertando o filho.
A versão é investigada pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do caso.
Prisão e investigação
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e tentativa de homicídio contra menor de 14 anos.
Durante a ocorrência, foram apreendidos celulares, uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha e frascos que podem ser anabolizantes.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.