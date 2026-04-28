Um menino de 5 anos permanece internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Taubaté. A suspeita é que ele e a irmã tenham sido brutalmente espancado pelo pai, que foi preso. O caso foi registrado na madrugada de segunda-feira (27).

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O menino foi socorrido em estado crítico após dar entrada na UPA San Marino, no bairro Parque Três Marias, com sinais de violência.