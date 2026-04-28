Um desentendimento envolvendo a venda de um veículo Nissan Versa terminou em violência e foi enquadrado pela polícia como tentativa de homicídio, em Caraguatatuba.
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A ocorrência foi registrada na noite de domingo (26). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mantinha uma dívida com o suspeito referente à compra do automóvel.
De acordo com o relato, por volta das 23h, o agressor teria cortado a energia da residência para obrigar o morador a sair. Ao verificar a situação na via pública, a vítima foi surpreendida e atacada com golpes de faca e chave de fenda.
O homem sofreu um corte profundo e precisou de sutura em uma unidade de pronto atendimento. A agressão só cessou quando ele conseguiu desarmar o suspeito, que fugiu logo em seguida.
Ameaças após o crime
Mesmo após o ataque, as intimidações continuaram. A vítima relatou ter recebido mensagens com ameaças de morte e, na tarde de segunda-feira (27), uma foto do autor exibindo uma arma de fogo, o que aumentou o temor por sua segurança.
Investigação
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, além de ameaça e exercício arbitrário das próprias razões. Segundo a autoridade policial, a escolha de áreas vitais para os golpes e a continuidade das ameaças reforçam a gravidade da ocorrência.
A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para localizar o suspeito.