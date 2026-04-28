Um desentendimento envolvendo a venda de um veículo Nissan Versa terminou em violência e foi enquadrado pela polícia como tentativa de homicídio, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada na noite de domingo (26). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima mantinha uma dívida com o suspeito referente à compra do automóvel.