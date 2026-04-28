Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (27), quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um suspeito na rua dos Eletricistas.

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