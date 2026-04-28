Um homem foi preso por violência doméstica e lesão corporal em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (27), quando policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um suspeito na rua dos Eletricistas.
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Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas a consulta aos sistemas criminais indicou um mandado de prisão em aberto pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.