Uma operação da Polícia Militar em Roseira resultou na apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (27), no bairro Pedro Leme, após averiguação de uma denúncia que culminou na descoberta de um “laboratório” de processamento de entorpecentes.
Ocorrência
Ao chegarem ao local, os policiais sentiram um forte odor de substâncias ilícitas e, com a autorização de um vizinho, visualizaram grandes quantidades de pinos plásticos nos fundos da residência.
Diferente de um ponto de venda comum, o imóvel localizado na Avenida Brasil, no bairro Barretinho (Pedro Leme), era utilizado para o processamento e logística do tráfico. Segundo o registro policial, a residência estava com uma placa de "venda" e não possuía moradores fixos, servindo apenas como base esporádica para a atividade criminosa
Apreensão de drogas
Entre os entorpecentes, foram apreendidos cerca de 27,3 kg, sendo:
- Crack:
2.139 pequenas pedras (629 g), um tijolo grande, dois tijolos menores e três pedras médias (1.376 g), 115 pequenas pedras (44 g)
- Cocaína:
4.200 cápsulas de Eppendorf contendo a droga (6.990 g) e 12 sacos de substância branca análoga (9.042 g).
- Maconha e Derivados:
11 tijolos e 02 pedras menores (8.634,00 g), 285 buchas de maconha (536 g), 36 papelotes (Ziplock) de maconha sintética K9 (26 g), cinco tubetes de maconha sintética Dry (16 g), oito papelotes (Ziplock) de Haxixe (8
Apreensão de arma, munições e insumos
No cômodo dos fundos, os agentes localizaram uma arma de fogo de uso permitido. Era um revólver marca Rossi, calibre .38. Havia também cinco cartuchos calibre .38 íntegros e uma munição adicional calibre 9mm.
Também foram apreendidas três balanças de precisão e aproximadamente 23 mil cápsulas do tipo eppendorfs vazias.
Investigações
O caso foi registrado como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Todo o material foi lacrado e encaminhado para perícia, e a Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar o locatário do imóvel e os responsáveis pela operação do laboratório.