Uma operação da Polícia Militar em Roseira resultou na apreensão de uma arma e grande quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (27), no bairro Pedro Leme, após averiguação de uma denúncia que culminou na descoberta de um “laboratório” de processamento de entorpecentes.

Ocorrência

Ao chegarem ao local, os policiais sentiram um forte odor de substâncias ilícitas e, com a autorização de um vizinho, visualizaram grandes quantidades de pinos plásticos nos fundos da residência.

Diferente de um ponto de venda comum, o imóvel localizado na Avenida Brasil, no bairro Barretinho (Pedro Leme), era utilizado para o processamento e logística do tráfico. Segundo o registro policial, a residência estava com uma placa de "venda" e não possuía moradores fixos, servindo apenas como base esporádica para a atividade criminosa